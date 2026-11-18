Archivo - El fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de Baleares, Adrián Salazar, ha reclamado este miércoles una mejor atención económica y social a las mujeres víctimas de violencia machista para que mantengan las denuncias y no tengan que seguir conviviendo con su agresor.

Salazar ha dado cuenta este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament de las memorias del Ministerio Público de los años 2026 y 2025, correspondientes a los ejercicios de 2025 y 2024, respectivamente.

En su comparecencia, Salazar ha definido como "una bomba" la precaria situación de la vivienda en el archipiélago y que genera dependencia de las mujeres víctimas de violencia machista que se ven obligadas a mantener la convivencia con sus agresores.

"Sería necesario que se adoptaran medidas urgentes que permitan darle una solución a la mujer para que persista en su denuncia y no tenga que volver con su agresor", ha indicado.

Adrián Salazar ha alertado de que a pesar de las medidas preventivas y represivas, la violencia contra la mujer sigue creciendo, en concreto un 15% más delitos entre 2024 y 2025.

Por otra parte, el fiscal superior ha alertado de que el éxito del turismo como principal motor económico del archipiélago se ha traducido en saturación del territorio, los destinos, el medio ambiente y, en consecuencia, en un incremento de la presión sobre los servicios públicos, entre ellos la administración de justicia, una situación que, a su juicio, "deben resolver los gobernantes democráticamente elegidos".

Salazar también se ha referido al aumento de la población y de la inmigración regular e irregular y su impacto en el problema de la vivida y en el incremento de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad. "Si la población aumenta, aumentan los conflictos y esto tiene traducción en la criminalidad", ha avisado.

El fiscal superior ha alertado al mismo tiempo de la "trivialización" del consumo de cannabis entre los jóvenes y se ha mostrado preocupado por el aumento de la delincuencia juvenil, cada vez más violenta.

SATURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El fiscal superior ha apuntado igualmente al "terrible e intolerable" problema de saturación que padece la administración de justicia en Baleares.

"La culpa no sé de quién es, pero probablemente es de muchas circunstancias. Pero en su tiempo no se reclamó la creación de nuevas secciones penales. Y ahora, deprisa y corriendo no se puede pretender que se dote de dos o tres secciones más", ha argumentado.

Salazar se ha referido a señalamientos de juicios para 2030 y ha calificado como "especialmente escandaloso" el caso de Eivissa, con víctimas de delitos contra la libertad sexual que tienen que comparecer por videoconferencia.