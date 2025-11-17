Fiscalía apunta a un posible móvil económico en la muerte de un anciano en una casa incendiada en Ibiza

La defensa habla de acusación injusta que nace de "una sospecha personal" de una hija de la víctima PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía cree que la mujer acusada de matar a un anciano incendiando su casa en Ibiza en agosto de 2023 actuó guiada por motivos económicos y a sabiendas de que la víctima era una persona desvalida que no tenía defensa posible.

Al inicio del juicio con jurado en la Audiencia Provincial, la representante del Ministerio Público, que pide que la acusada sea condenada a prisión permanente revisable, ha señalado que durante la vista que arranca este lunes quedará acreditada la culpabilidad de la sospechosa.

"Tenía la intención clara de matar a Francisco. Prendió fuego primero al sofá. Cogió unos cojines y fue al garaje y prendió fuego a los cojines poniéndolos junto al motor del coche para que prendiera", ha relatado insistiendo en que la mujer prendió fuego a la vivienda sabiendo que la víctima era un hombre de 77 años totalmente dependiente, que estaba durmiendo y que no tenía reacción posible.

La víctima, ha recordado la fiscal, murió por la asfixia y sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo.

La fiscal ha apuntado a la relación sentimental que la acusada mantuvo con un hijo de la víctima a quien dijo, según declararon sus hermanas, que al anciano "no había que darle medicamentos, sino morfina" y al hecho de que en un momento dado pidió dinero a cambio de cuidar al anciano.

Para la acusación particular, hay pruebas que acreditan claramente que acreditan que la acusada es la responsable de la muerte del hombre. La defensa pide la absolución apuntando a una acusación injusta que nace únicamente de las sospechas de una de las hijas de la víctima.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.

A las 09.30 horas se ha constituido el jurado tras lo cual ha comenzado la vista pública. A lo largo de la semana se practicarán las pruebas testificales y periciales. El juicio sigue la semana siguiente.