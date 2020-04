Floristas de Baleares intentan paliar las "pérdidas brutales" con las ventas online por el Día de la Madre

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los floristas de Baleares intentar paliar las "pérdidas brutales" sufridas durante el estado de alarma por el cierre de los comercios a través de las ventas 'online' por el Día de la Madre, que se celebra este domingo.

A pesar de haberse adaptado "en tiempo récord" al negocio de la venta por Internet, la propietaria del Centro Integral de Jardinería Edeen de Palma, Carolina Mora, asegura que la campaña del Día de la Madre "se presenta muy diferente". "No va a ser lo de otros años", intuye.

Lo de otros años, según Mora, supone, junto con la campaña del Día de los Muertos de noviembre, "la despensa" presupuestaria para pasar el invierno. "Este año será duro porque la tenemos medio vacía", augura Mora, mientras relata cómo son normalmente las primaveras para el negocio.

Marzo, abril y mayo son los meses de más venta en las floristerías. En estos tres meses, se concentran las ganancias de casi el 70% del total del año, según Mora. Algo que atestigua Alberto Francia, de la floristería Francia, situada en Palma. Los dos se han adaptado a la pandemia del coronavirus con las ventas a través de Internet, pero intuyen que "no será lo mismo".

Francia añade que la gente busca "regalar alegría" a través de las flores no sólo por el Día de la Madre sino también desde que empezó el estado de alarma. "Lo veo por las dedicatorias que envían, que yo las escribo a mano. La gente regala flores pero con un mensaje de optimismo", confirma.

Mora y Francia coinciden en que la mayoría de gente está encargando orquídeas, hortensias y ramos de flores de la temporada. "Nosotros recibimos el encargo, hacemos el cargo en la tarjeta y realizamos la entrega", explica Mora, pero matiza que "jamás podrá ser como cuando vienen los clientes a la tienda".

Al mallorquín, según Mora, le gusta ver la planta, tocarla y, entonces, comprarla. "Pensé que no iba a vender nada por la web, pero por suerte no ha sido así", insiste, a la vez que piensa en alto sobre las diferencias entre las ventas actuales y las que registraban con clientes presenciales: "No es lo mismo que 20 personas compren en la tienda en una hora que los repartos que se pueden hacer en el mismo tiempo", matiza.

Pese a definir esta época como "muy dura y muy triste", la propietaria del Centro Integral de Jardinería Edeen de Palma agradece seguir trabajando. "Tendremos que vivirlo y después contarlo", dice y detalla que su único objetivo, al igual que para muchos compañeros del sector, es "resistir" con una venta, la del Día de la Madre, que "estará ahí, pero no significará nada".