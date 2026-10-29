Floristas de Mallorca prevén una buena campaña de Todos los Santos, con el triple de encargos que una semana normal

Floristas de Mallorca animan a "mantener viva" la tradición de llevar flores a los cementerios por Todos los Santos - PIMECO

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Floristas de Mallorca prevé una buena campaña de Todos los Santos, con el triple de encargos que registran en una semana de trabajo habitual, debido a que la población está reaccionando favorablemente.

La presidenta de la asociación, Mercè Francia, ha explicado a Europa Press que esperan que este año la campaña vaya "igual o mejor" que la de la temporada anterior, debido a que la festividad de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, cae en domingo, lo que adelanta el inicio de las ventas y permite a los clientes acudir a los cementerios "con más tiempo".

En cuanto a los encargos, Francia ha señalado que si en una semana convencional una floristería puede registrar diez pedidos, en esta época la cifra se triplica y aumenta hasta los 30, aproximadamente.

"Los clientes habituales acumulan los encargos para estos días y a esto hay que sumarle las ventas que se realizan el mismo día de Todos los Santos", ha indicado.

La presidenta ha mencionado que la tradición de acudir a los cementerios "está bajando", ya que cada vez hay menos gente que elige ser enterrada y, por el contrario, más personas optan por la incineración. Igualmente, ha asegurado que las familias siguen comprando flores para recordar a los fallecidos. "No es algo que se esté perdiendo", ha subrayado.

La entidad ha reivindicado el valor de compartir los recuerdos en familia, transmitir esta tradición a las nuevas generaciones y confiar en los floristas de proximidad.