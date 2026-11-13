Formentera al Senat dice que una de sus prioridades será que el Estado reconozca el sobre coste de su insularidad

FORMENTERA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Formentera al Senat, integrada por Gent per Formentera, PSOE y Moviment Sumar, ha avanzado que una de sus prioridades será que el Estado reconozca el sobrecoste de su insularidad.

Así, ha presentado su campaña electoral asegurando que representan a una mayoría de la ciudadanía "progresista, feminista y de izquierdas", y han recordado que será la primera vez que la isla votará a un senador propio.

La candidata Neus Massanet ha subrayado que su experiencia previa en la Cámara Alta le permitirá trabajar exclusivamente por "el interés general de Formentera y no por intereses particulares".

Massanet, que ha comparecido acompañada por Sònia Cardona, en representación de Gent per Formentera, y Rafa Ramírez, del PSOE de Formentera, ha destacado que una de las prioridades de la coalición es trabajar por "una Formentera en la que todo el mundo pueda vivir durante todo el año".

"Somos un equipo de personas comprometidas con Formentera, que conocemos la isla y contamos con experiencia en las instituciones", ha señalado Massanet.

La candidata ha puesto de relieve que es la única mujer que encabeza una candidatura al Senado en Formentera, una circunstancia que, según ha explicado, aporta una "mirada feminista" desde la que defender "la conciliación familiar", combatir las desigualdades salariales y las desigualdades en los cuidados de las personas dependientes, así como luchar contra la violencia machista.

Entre las propuestas del programa electoral, presentado esta mañana en Sant Ferran, destacan las medidas dirigidas a abordar las principales problemáticas que afectan a la isla, como la triple insularidad, las dificultades de acceso a la vivienda y el riesgo de pérdida de derechos sociales y servicios públicos.

Una de las prioridades de Formentera al Senado será conseguir que "el Estado compense y reconozca el sobrecoste que supone vivir en esta isla mediante una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado". La coalición también plantea revisar y mejorar las conexiones aéreas y marítimas.

En materia de vivienda, la coalición defiende priorizar el uso residencial para las personas que viven en la isla durante todo el año, dotarse de más herramientas para frenar el uso especulativo de la vivienda y regular los alquileres de temporada".

Asimismo, propone establecer incentivos fiscales para los propietarios que ofrezcan alquileres a precios asequibles y apostar por el alquiler social, garantizando que estas viviendas nunca acaben incorporándose al mercado especulativo.

Todas estas medidas tienen como objetivo incorporar viviendas a precios asequibles al mercado sin consumir más territorio, especialmente en una isla cuyo ecosistema es especialmente frágil, según ha señalado.

Las pensiones y los derechos sociales constituyen el tercer gran eje del programa progresista. "Las pensiones deben incrementarse de acuerdo con el coste de la vida, al igual que los salarios, y no quedarse congeladas, como sucede con los gobiernos de derechas", ha defendido la candidata.

Por último, la coalición se compromete a defender un modelo de financiación que tenga en cuenta la población real de la isla "y no únicamente los datos del padrón", con el fin de seguir avanzando en la mejora del medio ambiente, la protección del litoral y el apoyo al sector agrario y pesquero.

La candidata ha concluido su intervención con una defensa de la lengua, el patrimonio y la memoria histórica, y ha hecho un llamamiento a votar a Formentera al Senado.

"Es la primera vez que Formentera tiene voz propia en el Senado, y esa voz debe defenderse desde Formentera y para Formentera, por encima de cualquier interés particular. Somos la única candidatura de izquierdas y progresista, encabezada por una mujer y comprometida con sacar adelante este programa y rendir cuentas de su cumplimiento. Somos la mejor opción para dar voz propia a Formentera", ha concluido.