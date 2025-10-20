Formentera traslada a Fernández las necesidades de la Isla reiterando que su principal problema es la acogida de menores

La consellera Sandra Fernández en una reunión en Formentera junto al presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas - CONSELL DE FORMENTERA

FORMENTERA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha trasladado este lunes a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern, Sandra Fernández, las principales necesidades de la Isla en esta materia.

Según ha reiterado la institución, su principal problemática es la gestión y acogida de menores migrantes, una cuestión que exige coordinación y apoyo financiero por parte de las instituciones.

"Estamos ante una situación límite y nuestro deber es estar junto a los Consells, especialmente el de Formentera, para garantizar que los menores sean atendidos con dignidad", ha dicho Fernández.

Además, la consellera ha recordado que el Govern ya ha avanzado más de cuatro millones destinados a la financiación de la protección de menores y ha expresado su voluntad de seguir reforzando la colaboración.

Portas ha agradecido el compromiso de la consellera, quien ha mostrado su predisposición a seguir colaborando para acercar los servicios sociales a todos los territorios y dar una respuesta a la ciudadanía balear.