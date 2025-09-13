Formentor acoge una ruta poética en conmemoración del 150º aniversario del poema de Costa i Llobera

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Formentor ha acogido este sábado la ruta poética 'Domina les muntanyes i aguaita l'infinit', organizada por el Consell de Mallorca y la Fundació Mallorca Literària, en conmemoración del 150º aniversario del poema 'El pi de Formentor', de Miquel Costa i Llobera.

El acto, que se enmarca en la celebración de la Diada de Mallorca, ha comenzado a las 10.00 horas y ha contado con máxima asistencia ya que las entradas se agotaron a los pocos días de ponerse a la venta, según ha indicado la institución insular.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado el éxito de la actividad y ha destacado "la fuerza simbólica de esta ruta, que une cultura, paisaje y palabra en un homenaje profundo a Costa i Llobera".

Los participantes han recorrido los rincones "más íntimos" de Formentor vinculados al autor: han visitado las Casas Viejas de Formentor, donde residió Costa i Llobera, hasta las Casas de Cala Murta, el hogar que él mismo proyectó.

El trayecto se ha hecho a pie y ha sido guiado por el escritor y filólogo Tomàs Vibot, enriquecido con las recitaciones de Pau Pascual.

Asimismo, han participado en la actividad un total de 50 personas, el máximo de plazas disponibles, que han llegado en autocar, con trayectos entre Palma, el Puerto de Pollença y Formentor. La jornada ha culminado con una actuación musical de Mar Grimalt y Carles Medina, seguida de una cata de vinos de Vins Mortitx.

