La fractura de una tubería provoca una gran fuga de agua en La Vileta y causa retenciones en la Vía de Cintura

Retenciones en la Vía de Cintura provocadas por la fuga de agua. - DGT

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La fractura de una tubería en la rotonda flotante de La Vileta (Palma) ha provocado una gran fuga de agua, que ha caído hasta la Vía de Cintura y ha causado retenciones kilométricas.

El incidente, según han explicado a Europa Press fuentes de Emaya y de la Policía Local, ha ocurrido poco antes de las 16.00 horas de este jueves.

La fuga, de dimensiones considerables, ha inundando parte de la rotonda y de la calzada, llegando incluso a caer hasta la Vía de Cintura.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente ha provocado retenciones de hasta cinco kilómetros en la Vía de Cintura en sentido Andratx, desde Son Rapinya a Can Blau.

Todas las brigadas de Emaya que se encontraban de servicio se han desplazado hasta el lugar para tratar de localizar la avería y repararla lo antes posible.

Aunque por el momento se desconocen las causas exactas de la fuga, todo apunta a que se debe la fractura de la conexión de la arteria de Ponent, que nutre de agua a la zona homónima de Palma.

Una dotación de la Policía Local está regulando el tráfico, que se ha visto afectado, y está previniendo los riesgos que supone la acumulación de agua. También han acudido efectivos de los Bomberos de Palma por si es necesaria su colaboración.