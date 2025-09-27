FSM critica que "PP calla y evita condenar el genocidio en Gaza, mientras vende Mallorca a Vox para seguir en el poder"

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, ha criticado este sábado, en el marco del Consejo Político de la FSM, que se ha celebrado esta jornada en Felanitx, que "el PP calla y evita condenar el genocidio en Gaza, mientras vede Mallorca a la ultraderecha para seguir en el poder".

En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que la secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, ha denunciado con contundencia la "deriva insensible y reaccionaria" del PP de Prohens y Galmés por su política "contraria a la acogida a la inmigración", por una gestión "errática" de los derechos sociales en la isla, y en general por el fomento de la "especulación", el "privilegio del capital privado" y el "desprecio a las políticas de servicio público".

En el marco del Consejo Político de la Federación Socialista de Mallorca celebrado este sábado en Felanitx, Fernández ha reivindicado la alternativa que suponen los Socialistas de Mallorca frente a esta "derechización extremista" de los gobiernos de Prohens y Galmés, que "han vendido Mallorca a Vox para mantener las sillas", y adoptan el ideario "neofascista" y "ultraliberal" en temas como la vivienda, la educación y la lengua, la Memoria Democrática, la inmigración y la acogida de niños y jóvenes migrantes no acompañados.

Al inicio del Consejo Político los presentes han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del "genocidio" de Gaza, y en favor del reconocimiento de la causa de Palestina.

"No podemos mirar hacia otro lado. No podemos callar. GE-NO-CI-DIO. Así, con todas las letras. Y quien no lo quiera decir, que se lo haga mirar", ha afirmado Fernández. La líder socialista ha criticado que el PP "ni siquiera ha sido capaz de pronunciar la palabra genocidio", y ha acusado a la derecha de "blanquear la barbarie con discursos tibios y evasivas diplomáticas". "¿Qué más tiene que pasar para que Prohens y Galmés condenen aquello que está pasando en Gaza?", se ha preguntado.

Fernández ha considerado asimismo que el PP de Baleares es "el más radical y racista de España". La presencia y las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, esta semana, en Formentera, donde expuso algunos de los puntos de la política de inmigración que abandera el PP, son para la socialista la demostración del "racismo" que ahora anima el argumentario de la formación 'popular' al "criminalizar la inmigración para justificar que puedan ser deportados, que se elija quién entra y quien no en función de la afinidad cultural, o que se equipare delincuencia con inmigración". "Son los del PP quienes se hacen fotos sonriente ante pateras", ha resumido, lamentando también el "boicot" de Prohens y Galmés a que el Estado instale carpas para atender a los inmigrantes llegados a Baleares en el Puerto de Palma: "se ve que prefieren que estos inmigrantes deambulen sin tener lugar donde ir".

"Los Derechos de la infancia son para todos los niños, no solo para algunos", en función de su origen o color de piel, ha recordado en contraposición Fernández, quien ha hecho una crítica especialmente contundente a la gestión del PP en relación a la acogida de jóvenes y adolescentes migrantes no acompañados. "Han dicho que no quieren acogerlos. Esto no es solo insolidario, es inhumano. Es racismo institucional. Es una vergüenza que el PP mire hacia otro lado mientras hay niños que necesitan protección", ha reseñado.

Fernández ha reivindicado en este sentido el papel de los ayuntamientos socialistas, que "sí que han estado junto a las personas, sí que han acogido, sí que han actuado con dignidad", ante las cartas dirigidas desde el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que acaban de recibir los municipios, con demanda de espacios para instalar centros de acogida. Fernández ha asegurado que los socialistas "quieren atender estos niños", pero ha reclamado que "el IMAS haga antes su trabajo de planificación".

Fernández ha querido también destacar la "hipocresía" del PP, que "mientras hace ver que pide espacios de acogida, no explora las propias competencias del Consell para hacerlo, y al mismo tiempo en el Parlament pacta los presupuestos con Vox a cambio de no crear ni una sola plaza más de acogida". "Asumen el discurso racista de los ultras por simple interés partidista, y para atizar las críticas hacia el Gobierno del Estado por este tema", ha lamentado.

Por otro lado, en materia de vivienda, Fernández ha denunciado que el PP "reparte Mallorca a trocitos, y por ellos ya se tendrían las excavadoras en la Serra de Tramuntana donde han aprobado una amnistía urbanística para usos y edificaciones, y convierten el mercado inmobiliario en un lujo inaccesible para la mayoría".

En cuanto a educación, la secretaria general de la FSM ha criticado que "la derecha apuesta por la privatización, por recortar recursos en los centros públicos y por desmantelar la gratuidad universal". Fernández ha lamentado que el PP "quiera hacer negocio con los servicios que son de todos y todas".

En movilidad, Fernández ha lamentado que "Galmés ya haya dicho que ha conseguido desatascar Mallorca", de igual manera que "el PP decreta el final de la masificación, un cambio de tendencia en el coste de la vivienda o la negación de la sequía en Mallorca". "Son conocidos por decir y no hacer, pero también son conocidos por aquello que callan", ha dicho la socialista. "Quieren una sociedad enfadada, crispada, enfrentada, radical y de ultraderecha, y nosotros queremos una sociedad mejor, una Mallorca con futuro y esperanza".

EL PROYECTO SOCIALISTA PARA MALLORCA, QUE PASA POR GANAR EN 2027

La secretaria general ha puesto en valor el momento político clave que vive la Federación Socialista de Mallorca, destacando que se ha culminado el proceso de renovación de las agrupaciones locales con 37 asambleas celebradas, que han dado lugar a 21 nuevas secretarías generales, con 14 mujeres al frente como secretarias generales locales y ocho jóvenes que asumen responsabilidades.

Es esta imagen de renovación la que integra el nuevo Consejo Político de la FSM, que se ha reunido por primera vez con esta nueva configuración. Amanda Fernández ha querido tener un recuerdo para el socialista felanitxer, Toni Vicens Massot, a la memoria del cual se ha dedicado una de las salas de la Casa de Cultura de Felanitx que ha acogido este Consejo Político, que ha presidido una mesa encabezada por el alcalde de Pollença, Martí March, y que ha respetado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio de Gaza.

"Somos más fuertes, más diversos y más preparados que nunca. Todo suma, y no sobra nadie", ha remarcado la dirigente socialista. "Nosotros no solo denunciamos, también proponemos. Y lo hacemos pensando en el futuro, en la sostenibilidad y en el bienestar colectivo", ha dicho Fernández. Finalmente, ha hecho un llamamiento a la movilización y a la construcción de un proyecto "ilusionante" de cara al 2027: "venimos a mejorar la vida de la gente, a dar esperanza e ilusión", ha finalizado Fernández.