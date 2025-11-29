La FSM reivindica "el diálogo, la buena política y un socialismo fuerte" para combatir "discursos de odio" de PP y Vox

La Federación Socialista de Mallorca celebra una nueva edición de la Escola de Tardor 'Antoni Alemany i Cladera' - FSM

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha reivindicado "el diálogo, la buena política y un socialismo fuerte" para combatir los "discursos de odio" de PP y Vox, durante la celebración este sábado de la Escola de Tardor 'Antoni Alemany i Cladera'.

En una nota de prensa, la FSM ha informado de la celebración de una nueva edición de la Escola de Tardor 'Antoni Alemany i Cladera', una cita consolidada que sirve como espacio de reflexión y formación con expertos y representantes de la sociedad civil.

Este año, las jornadas se han centrado en el impacto de los discursos de odio y en cómo estos afectan especialmente a colectivos vulnerables como mujeres, personas migrantes y colectivo Lgtbi.

La secretaria general de la Federación, Amanda Fernàndez, ha advertido que "la extrema derecha, con la permisividad de la derecha, está usando los discursos del odio, la mentira y la crispación: son discursos que fomentan el negacionismo de la violencia machista, de la memoria democrática, y para muestra, este pacto entre Prohens y Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática".

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, también ha participado en la Escola de Tardor de la FSM en Algaida. Sánchez ha destacado la proliferación de los "discursos de odio que enfrentan la sociedad, y que discriminan a las personas por el color de piel, su origen o por su género (por ser mujer), por ser Lgtbi, cuestiones que ya se tenían superadas en la sociedad".

Ante esta situación, que los socialistas consideran promovida por PP y Vox, la dirigente del PSIB ha defendido la utilidad de jornadas como la Escola de Tardor, para combatir "la estrategia del PP, que de la mano de Vox hace todo lo contrario: promueve este discurso del odio y lo está empleando como herramienta electoral y partidista, para polarizar la sociedad, perjudicando la convivencia y la democracia". Una actitud que Sánchez explica por la, a su juicio, voluntad de la derecha "de esconder su inacción ante problemas de la sociedad como el acceso a la vivienda, asequible, o la falta de gestión del fenómeno turístico en este territorio".

FSM VE AL PP EN EL PLENO DE LLUCMAJOR "EJEMPLO DE DISCURSO DE ODIO"

Fernàndez ha señalado que la situación en las Islas "es un ejemplo de este bloqueo" ejercido con la "plena complicidad del PP de Marga Prohens, y de Llorenç Galmés en Mallorca". Y en este sentido, la secretaria general de la FSM ha puesto el reciente ejemplo de como una regidora del PP de Llucmajor se expresó durante el último pleno municipal en referencia a las demandas ciudadanas, de docentes y alumnos de la Escuela de Música y Artes Escénicas, para reclamar unas mejores instalaciones. En un momento del pleno, la regidora 'popular' expresó "que les den por el culo a todos", que fue recogido por los micrófonos del mismo pleno.

"Es inadmisible", ha censurado Fernàndez. "Los ciudadanos nos piden que lo paremos, que es lo que nosotros haremos", ha dicho. Ante esto, Fernàndez ha reivindicado "un socialismo fuerte, unido y transformador, capaz de dar las respuestas que el PP no ha sido capaz de ofrecer". La dirigente socialista ha remarcado el compromiso del partido, los alcaldes y regidores con una política "basada en el rigor, el diálogo, el respeto y la transparencia", que "tiene que fundamentar la alternativa a los actuales gobiernos de la derecha y la ultraderecha".

La Escola de Tardor de la FSM lleva el nombre de Antoni Alemany i Cladera, inspirador de este espacio de reflexión, y ha reivindicado su legado como "ejemplo de diálogo, consenso y buena política".

La jornada, celebrada en Algaida, ha contado con la participación inicial de la alcaldesa del municipio, Marga Fullana, mientras que la diputada ibicenca en el Congreso, Milena Herrera, y el diputado en el Parlament, Omar Lamin, han conducido los dos debates celebrados.

El primero de los debates ha estado dedicado a "la misoginia que patrocina la extrema derecha", con Paca Sauquillo y Andrea Fernández. Y el segundo en el que han tomado la palabra dos entidades, EAPN Baleares y Pa i Mel de sa Pobla, ha tratado sobre el discurso "supremacista, racista y de estigmatización" de la inmigración.