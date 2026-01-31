El fuerte viento obliga a cancelar cinco vuelos y desviar otros seis en el aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento han provocado la mañana de este sábado la cancelación de cinco vuelos y el desvío de otros seis por las dificultades operativas en el aeropuerto de Palma.

En los aeropuertos de Menorca e Ibiza, por el momento, no se ha registrado ninguna incidencia derivada de la meteorología adversa, según han informado desde Aena.

Además, de acuerdo con webs transporte marítimo, el oleaje ha obligado a cerrar el puerto de la Savina, en Formentera, hasta nuevo aviso.

Emergencias 112 mantiene activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en las Pitiusas y en el interior de Mallorca, donde podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

El resto de Mallorca, salvo la zona del Llevant, y Menorca están en aviso amarillo por viento y las rachas podrían oscilar entre los 70 y los 80 km/h. En los cabos y cumbres de la Serra de Tramuntana podrían llegar hasta los 120 km/h.