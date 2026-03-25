La Fundación Bit organiza un encuentro con empresas agroalimentarias para promover la innovación en Alimentaria 2026

Evento organizado por la Fundación Bit con empresas del sector agroalimentario. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha organizado un evento en el que han participado más de 40 empresas del sector agroalimentario para conocer las oportunidades de financiación europea, fomentar la innovación y facilitar la creación de redes de contacto entre las empresas asistentes.

El encuentro se ha denominado 'Convocatorias europeas y oportunidades de financiación para las pymes' y se ha desarrollado en Barcelona en el marco de la feria Alimentaria 2026, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa.

Esta jornada se engloba en el proyecto europeo 'Circular Economy and Sustainable Solutions for Agri-food in the Mediterranean' (Cesam), del que es socia la Fundación Bit.

En el marco del proyecto Cesam, la Fundación Bit también ha participado en el 'steering committee' junto con otros socios institucionales como Eurorregión Pirineos Mediterráneo, Acció, Agri Sur-Ouest Innovation y AD'OCC, lo que refuerza la cooperación interregional entre Cataluña, Occitania y Baleares.

Durante la jornada, los participantes también han visitado las instalaciones de Eurecat, el centro tecnológico de Cataluña, donde se han presentado diferentes proyectos y casos de éxito en el ámbito agroalimentario. La sesión ha puesto el foco en la innovación, la sostenibilidad y el papel creciente de la inteligencia artificial en el sector, así como en los principales retos y oportunidades de futuro.

Paralelamente, la Fundación Bit participa en Alimentaria, el salón internacional de alimentación, bebidas y 'food service', considerado uno de los principales puntos de encuentro del sector. La edición 2026 reúne a más de 3.000 expositores con el objetivo de potenciar la internacionalización, la innovación, la gastronomía y la especialización.

En el marco de la feria, la Fundación Bit ha formado parte de los Open Innovation Challenges, celebrados en el expositor de Acció, con más de 80 reuniones B2B entre corporaciones y proveedores de soluciones tecnológicas, centradas en retos como el reciclaje del agua, los envases sostenibles, la valorización de subproductos y la reducción de residuos, esos principales del Cesam.

Además, durante la jornada de este miércoles en Alimentaria, la Fundación Bit participará en una presentación del proyecto Cesam y en una sesión de 'networking' y 'pitch', donde varias empresas beneficiarias de su programa de 'cascade funding' expondrán los proyectos.

El proyecto Cesam está financiado en un 70 % por la Unión Europea y reúne nueve socios de las regiones de Occitania, Cataluña y Baleares. Cuatro de estos son instituciones --Eurorregión Pirineos Mediterráneo, Agri Sur-Ouest Innovation, Acció y Fundación Bit-- y cinco son pymes con necesidades específicas de inversión: NewTimes, Asclepios Tech, Terracor, Derypol y GoZeroWaste.

Con este consorcio, Cesam tiene como objetivo "promover soluciones innovadoras" de economía circular y sostenibilidad en el sector agroalimentario, con potencial de replicabilidad en otras regiones europeas.

Las líneas de actuación incluyen el tratamiento y reciclaje de aguas industriales, el uso eficiente del agua, el desarrollo de envases sostenibles, la optimización de procesos y la reducción de residuos, así como la recuperación y valorización de coproductos.