Fundación BIT y Terracor colaboran en un proyecto que promueve la sostenibilidad en la agroalimentación del Mediterráneo

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BIT y la empresa Terracor han colaborado en un proyecto europeo para promover la sostenibilidad en la agroalimentación del Mediterráneo, que reúne a nueve socios de las regiones europeas de Occitania, Cataluña y Baleares, con el objetivo de promover la economía circular y las soluciones sostenibles en el sector agroalimentario.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha explicado este martes, en un comunicado, que se trata de una iniciativa enmarcada en el EGTC Eurorregión Pirineos-Mediterráneo (EPM), dentro del programa Interregional I3, un marco de financiación de la Comisión Europea que tiene como objetivo apoyar la colaboración interregional en innovación y la inversión en proyectos innovadores en Europa.

El proyecto 'The Circular Economy and Sustainable solutions for Agrifood in the Mediterranean' (Cesam) está formado por cuatro socios institucionales pertenecientes a los Ecosistemas Regionales de Innovación (Agencias Regionales de Innovación, Clústeres y Administración Pública Especializada), Fundación Bit, Agencia para la Competitividad de la Empresa - ACCIÓ, Agri Sud-Ouest Innovation (ASOI) y AD'OCC.

Además, cuenta con la participación de cinco pequeñas y medianas empresas (Pimas) con necesidades específicas de inversión para escalar sus soluciones "innovadoras", como son NewTimes, Asclepios Tech, Terracor, Derypol y GoZeroWaste.

Con esta alianza, el proyecto Cesam tiene como objetivo promover soluciones innovadoras de economía circular y sostenibilidad para las tres regiones, con un "alto potencial" de desarrollo en otras regiones europeas.

En este sentido, contará con una convocatoria abierta de iniciativas relacionadas con el tratamiento y reciclaje del agua industrial, la producción y uso de envases sostenibles y del "ecodiseño" sin plástico y a través de nuevos materiales o soluciones circulares, entre otros aspectos.

Por su parte, Terracor colaborará con Asclepios Tech (OCC) para probar una nueva tecnología que permite reducir el uso de productos químicos y agua en el cultivo. Para ello, la empresa mallorquina recibirá cerca de 100.000 euros de la Unión Europea, una inversión que reforzará las iniciativas sostenibles y promoverá la innovación en el sector agroalimentario.

Se espera que los resultados del Cesam, todavía en fase incipiente, tengan un impacto significativo en la promoción de la sostenibilidad y la economía circular en el sector agroalimentario de las regiones involucradas y que puedan ser transferidas también a otras regiones.