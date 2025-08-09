La Fundación Institut Socioeducatiu s'Estel aprueba el incremento del 0,5% de las retribuciones de personal

El Patronato ha nombrado a sus nuevos miembros, entre ellos la presidencia, que recae en la consellera Sandra Fernández

La consellera ha dicho que el plus de peligrosidad está garantizado y que se cobrará próximamente y de forma retroactiva

La Fundación Institut Socioeducatiu s'Estel ha aprobado el incremento del 0,5% de las retribuciones de personal.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el Patronato de la Fundación Institut Socioeducatiu s'Estel aprobó en su sesión extraordinaria de este jueves el incremento del 0,5% de las retribuciones de su personal con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2024. Con esta medida, la Conselleria apuesta por su personal y reconoce los derechos de sus trabajadores.

La reunión también sirvió para nombrar a sus nuevos miembros, entre ellos el de la presidenta del Patronato, que será la consellera Sandra Fernández, y para ratificar a la gerente de s'Estel, Xisca Viver.

Durante la reunión, la consellera quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los trabajadores respecto al plus de peligrosidad que aprobó el Govern el pasado julio y que reconocía por primera vez en la historia de Es Pinaret y Es Fusteret, los centros de justicia juvenil que gestiona la Fundación, la peligrosidad con la retribución correspondiente.

La consellera Sandra Fernández dijo, en ese sentido, que esos importes se abonarán en cuanto acaben los trámites administrativos de obligado cumplimiento. En cuanto eso se produzca, que será próximamente, los trabajadores que están en contacto con los menores recibirán el incremento retributivo acordado con efecto retroactivo.