La Fundación Menorquina de la Ópera recibe el premio honorífico de Ópera XXI - CAIB

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Menorquina de la Ópera ha recibido el premio honorífico de la VIII edición de los Premios Ópera XXI, los galardones de referencia del sector lírico en España.

El secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, asistió este viernes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona a la gala de entrega, en representación del Govern.

Según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, esta distinción honorífica reconoce la trayectoria y la contribución histórica de la Fundación a la difusión de la ópera, un galardón que sitúa a Menorca y a Baleares en el mapa estatal de excelencia musical.

El premio coincide, además, con la celebración de la 55ª Temporada de Ópera de Maó, una de las más longevas y consolidadas de todo el panorama español, que tiene su sede en el Teatre Principal de Maó, el teatro de ópera más antiguo de España.

Vidal ha destacado que este premio "es un reconocimiento de justicia a décadas de trabajo continuado en favor de la cultura y la formación de públicos en Menorca".

En este sentido, ha destacado que el Govern concedió hace unas semanas una subvención directa de 51.840 euros destinada a sufragar los gastos artísticos de esta 55ª Temporada.

Esta ayuda permite financiar hitos como la representación de 'Un ballo in maschera' de Verdi (prevista para finales de mayo) y diversas actividades de divulgación como 'Ópera en la calle' o los programas 'Ópera prima' y 'Ópera gran', que acercan la lírica a estudiantes y centros de día de toda la isla.

La asociación Ópera XXI agrupa a los principales teatros y festivales de España, como el Teatro Real, el propio Liceu o el ABAO Bilbao.

"Desde el Govern seguiremos impulsando este modelo que combina la excelencia artística con la salvaguarda de nuestra identidad cultural", ha concluido Vidal, quien ha felicitado en nombre del Ejecutivo a todos los profesionales y aficionados que han hecho posible que la ópera de Maó fuera anoche un referente nacional.