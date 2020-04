La Fundación Turismo Palma 365 analiza en un encuentro internacional la recuperación del turismo

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar, ha participado de manera virtual este viernes en una mesa redonda internacional, con 220 ponentes más, para debatir sobre la recuperación mundial del turismo y cómo los destinos afrontan este nuevo reto.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha explicado que la iniciativa, organizada por Travel Industry Club, ha tenido de moderadora a la directora de la agencia de comunicación que la Fundación tiene en el mercado alemán, Dorothea Hohn. En ella, han participado, entre otros, Amalia Revelo-Raventós, ministra de Turismo de Costa Rica; Raki Phillips, de Desenrotllamet de Turismo de Ras Al Khaimah (Emiratos) y Pia Louw, directora de Promoción de Turismo de Tenerife.

Durante su intervención, Homar ha explicado la importancia para un destino de estar preparado para cuando esta situación termine. Por este motivo, desde la Fundación se trabaja con una estrategia de posicionamiento para mantener el liderazgo dentro de la industria turística.

Asimismo, ha señalado que es "muy difícil" prever cuando se abrirán los mercados, y cómo saldrán los países de esta situación. Dicho esto, todos los participantes han coincidido en que los próximos meses se dan "prácticamente por perdidos, y que hasta septiembre no se empezará a ver un inicio de recuperación".

En el encuentro, se ha hablado también sobre los consumidores y los nuevos hábitos. Todos han coincidido en que las previsiones apuntan al mercado local y a la posible crisis económica consecuencia de la pandemia.

También se ha apuntado a un viajero más joven, ya que los de más edad tendrán miedo a salir de sus países. En este punto, todos han dicho que, como destinos, "es importante no competir en estos momentos en precio". "No es una buena opción, porque todo lo que se baje ahora no se podrá volver a subir después", han matizado.

Por último, Homar ha destacado la importancia de instaurar una medida pactada por todo el sector con el objetivo de incentivar las reservas para mantener el estándar de los destinos y la competitividad.