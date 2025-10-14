La Fundación Turismo Responsable de Mallorca avanza hacia un turismo accesible con su participación en el World Summit

La Fundación de Turismo Responsable de Mallorca (FTRM) participa en el 3º World Summit on Accessible Tourism - Destinations for All - CONSELL DE MALLORCA

La FTRM impulsa la licitación de un nuevo Plan Estratégico de Accesibilidad

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Turismo Responsable de Mallorca (FTRM) ha reafirmado su compromiso con un modelo turístico accesible, inclusivo y sostenible tras participar en el 3º World Summit on Accessible Tourism - Destinations for All celebrado en Turín.

Según ha destacado el Consell de Mallorca en nota de prensa, el encuentro ha reunido a instituciones, destinos y profesionales del sector comprometidos en el desarrollo de un turismo accesible, inclusivo y sostenible.

La participación de la FTRM en este foro ha permitido recoger conocimientos, establecer alianzas y compartir buenas prácticas que, según el Consell, contribuirán a seguir avanzando hacia un modelo de turismo más accesible, inclusivo y sostenible en Mallorca, "reforzando el compromiso de la isla con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el turismo para todas las personas".

La isla avanza con paso firme hacia su meta de convertirse en un destino plenamente accesible, donde residentes y visitantes puedan disfrutar de los recursos turísticos en igualdad de condiciones, ha subrayado la institución insular.

En este contexto, la Fundación impulsa actualmente la licitación de un nuevo Plan Estratégico de Accesibilidad, una herramienta "clave" para integrar la accesibilidad en toda la cadena de valor turística: desde la infraestructura y la movilidad, hasta la información, los servicios y la experiencia del visitante.

WORLD SUMMIT DE TURISMO ACCESIBLE

El 3º World Summit on Accessible Tourism tiene el objetivo de promover el desarrollo de destinos turísticos accesibles para todas las personas, compartiendo buenas prácticas, experiencias e innovaciones que garanticen la igualdad de oportunidades en los viajes y el ocio.

Además, busca fortalecer la cooperación entre los sectores público y privado, fomentar políticas y estrategias inclusivas, e impulsar la adopción del diseño universal en todos los ámbitos del turismo: transporte, alojamiento, patrimonio, servicios digitales y actividades culturales.

Durante la primera jornada, técnicos de la Fundación de Turismo Responsable de Mallorca participaron en encuentros B2B con entidades internacionales, donde se compartieron experiencias y se establecieron contactos con organizaciones que trabajan activamente en accesibilidad y en la gestión responsable de destinos turísticos.

En las jornadas siguientes, la FTRM estuvo presente en diferentes sesiones temáticas centradas en buenas prácticas y proyectos innovadores que integran la accesibilidad como pilar del turismo responsable.

Entre los proyectos presentados destacaron la Estrategia de Turismo Accesible de la Ciudad de València, que combina planificación estratégica, sensibilización del sector, señalética inclusiva y herramientas digitales; el programa 'Embrace the Inclusive Spirit' de Belfast City Region (Reino Unido), centrado en la inclusión en toda la cadena de valor turística, o la plataforma Access-i (Bélgica), que ofrece información verificada sobre la accesibilidad real de los lugares.