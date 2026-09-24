La futura residencia de Bunyola tendrá 120 plazas para mayores dependientes

La futura residencia de Bunyola tendrá 120 plazas para personas mayores en situación de dependencia - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La futura residencia de Bunyola dispondrá de 120 plazas para personas mayores en situación de dependencia y prevé su puesta en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

La Conselleria de Familias, Bienestar social y Atención a la dependencia ha explicado este jueves en un comunicado que ya han terminado las obras del centro, que se convertirá en la primera residencia pública del municipio, y que han tenido un coste de 13,8 millones de euros.

La nueva residencia está ubicada en una parcela de la urbanización de sa Coma y cuenta con una superficie construida de más de 5.500 metros cuadrados. El edificio se articula en seis módulos, con espacios diferenciados para las habitaciones, los servicios generales y las zonas de atención, así como espacios ajardinados exteriores.

Las obras ya han finalizado y actualmente se trabaja en la licitación del mobiliario y el equipamiento, con la previsión de que la residencia pueda completar su puesta en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha señalado que la residencia de Bunyola representa "un paso importante" en la ampliación de la red pública de atención residencial.

Asimismo, ha mencionado que desde el IMAS trabajan para que esta red continúe creciendo y para que las personas mayores que necesitan atención residencial puedan recibir una atención integral, con los apoyos que necesitan.

La futura residencia ofrecerá servicios de acogimiento residencial y asistencia integral, con prestaciones de alojamiento, manutención, higiene, atención y apoyo para las actividades de la vida diaria.

Las instalaciones incluirán habitaciones individuales y dobles con baño y ducha, baños geriátricos, salas de convivencia y espacios socioculturales, enfermería, unidad de control y áreas específicas para terapia ocupacional, fisioterapia y rehabilitación, atención médica, trabajo social y psicología. También dispondrá de servicios de peluquería y podología, cocina, lavandería y otros servicios generales necesarios para el funcionamiento del centro.