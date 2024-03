Galmés acusa a Cladera de "mentir y difamar" y presenta las facturas de su viaje a la nieve

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha acusado a la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, de "mentir y difamar" en relación con el viaje familiar del presidente que, según los socialistas, coincide en tiempo y lugar con la actividad subvencionada por el Consell para jóvenes. Así, Galmés ha presentado las facturas de su viaje y ha asegurado que lo pagó él.

En el pleno insular de este jueves, Galmés ha calificado de "vergüenza la actitud" de Cladera. "Disfruta de hacer acusaciones personales totalmente falsas, hace difamaciones y dice mentiras sobre facturas de un viaje privado con mi hijo", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz socialista ha señalado que su formación no comparte "este tipo de políticas de juventud", ya que "sólo benefician a 61 jóvenes". Igualmente, ha reclamado "transparencia", asegurando que desde el Consell "ocultan datos en la página de transparencia" y que "no se conocen los gastos". Por ello, ha pedido que publiquen las facturas, puesto que "crea sospecha que coincidan en la misma estación de esquí".

En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, quien ha considerado que la "irregularidad es que Galmés fuera al viaje". "Se trata de hacer políticas que den apoyo a los problemas que tienen los jóvenes, que no son no poder ir a esquiar", ha criticado, lamentando que desde el equipo de gobierno "dan la información en el pleno y no cuando se les pregunta" y que "no han dado toda la información".

El presidente ha acusado a ambos grupos de "mentir" y ha presentado "todas las facturas" de su viaje personal. Además, ha asegurado que son "acusaciones falsas" puesto que no coincidió con los jóvenes.