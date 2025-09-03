Galmés agradece "la dedicación y el compromiso" del coronel jefe de la Base Aérea de Pollença

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y coronel jefe de la Base Aérea de Pollença, Alberto Sevilla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agradecido "la dedicación y el compromiso" del coronel jefe de la Base Aérea de Pollença, Alberto Sevilla, quien próximamente emprenderá una nueva etapa profesional.

Galmés ha recibido en audiencia a Sevilla la mañana de este miércoles en la sede de la institución insular, en Palma, y ha aprovechado para reconocerle el trabajo que ha llevado a cabo en el aeródromo militar durante los últimos tres años.

También le ha deseado "muchos éxitos" en el futuro, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El coronel Sevilla tiene una dilatada trayectoria militar en varios destinos nacionales e internacionales, entre los cuales destacan Puntiró, Sóller, Zaragoza, Italia y Alemania.