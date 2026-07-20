Galmés condena las agresiones LGTBIfóbicas producidas durante una verbena en Santa Maria

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una imagen de archivo durante el Debate de Política General. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha condenado este lunes "con toda rotundidad las agresiones, los insultos y las actitudes LGTBIfóbicas que se han producido este fin de semana durante la verbena de Santa Maria del Camí".

Galmés ha trasladado todo su "apoyo y solidaridad" hacia las personas agredidas y su "tolerancia cero" ante "cualquier ataque contra la dignidad y los derechos de las personas".

Cabe recordar que la Coordinadora Antifeixista de Mallorca denunció públicamente este domingo de que las DJ PD Lluca y Santa Servera Màrtir detuvieron sus actuaciones en la revetla del sábado en Santa Maria, al recibir insultos LGTBfóbicos, escupitajos y agredir a las personas que salieron en su defensa.

De acuerdo con el relato de esta entidad, desde el inicio de la actuación, un grupo de jóvenes se situó en primera fila y comenzaron a "increparles", al expresarles "física y verbalmente su odio y rechazo".