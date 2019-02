Galmés critica que Govern y Consell no hayan movido "ni una sola piedra" para construir la residencia de Ciutat Jardí

Publicado 21/02/2019 14:06:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Baleares y candidato a la presidencia del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este jueves el solar ubicado en la calle Nadal Batle, en el cual "pese a que el Pacte haya anunciado por partida doble, desde el Consell y desde el Govern, la construcción de la residencia de Ciutat Jardí", no se ha movido "ni una sola piedra".

Según ha informado el PP en un comunicado, Galmés ha recalcado que "con más de 1.000 personas esperando plaza, el Pacte no ha sido capaz ni de hacer la residencia de Ciutat Jardí" y ha incidido en que ni el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, ni la líder del Ejecutivo balear, Francina Armengol, "resuelven los problemas de la gente, al contrario, les crean más".

Por todo ello, ha criticado "la poca sensibilidad de los partidos de izquierda", ya que "con 200 millones de euros más que la pasada legislatura en el Consell, no han hecho otra cosa que no sea colocar a su gente como cargos de confianza". "La gente no está mejor que en 2015, en la calle nadie habla ni percibe mejoras en su día a día", ha destacado.

Además, el candidato a la presidencia del Consell ha hecho especial hincapié en que "los del Pacte prometen y prometen pero, en realidad, solo se quedan en eso; en una gestión propagandística, solo palabras, no hechos".

"Acabaremos con las políticas ficticias, nuestra palabra es nuestro compromiso; hacemos lo que decimos", ha señalado el 'popular' desde el solar, a lo que ha añadido: "Es una vergüenza, cada pacto de izquierdas que se revalida es siempre recordado como el peor. Así van, de mal en peor".