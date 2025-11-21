Galmés destaca la colaboración con la Federación Balear de Caza para "avanzar en una gestión sostenible"

De izquierda a derecha, la presidenta de la Federación Balear de Caza, Marta Lliteras, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el director insular de Caza, Sebastià Perelló, durante la reunión. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha puesto en valor la colaboración con la Federación Balear de Caza para "avanzar en una gestión sostenible" y en "la preservación de una tradición profundamente arraigada en Mallorca".

Así se ha expresado el representante de la institución insular tras una reunión mantenida este viernes con la presidenta de la entidad, Marta Lliteras, y el director insular de Caza, Sebastià Perelló, según ha explicado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

Galmés ha agradecido la labor que lleva a cabo la Federación Balear de Caza y ha remarcado que "defenderá los intereses del sector" al mantener colaboración.

El objetivo del encuentro ha sido reforzar la colaboración institucional y el desarrollo de proyectos conjuntos que den respuesta a las necesidades del sector cinegético de la isla.

Durante la reunión se han tratado diferentes cuestiones de actualidad de interés para el colectivo de cazadores, así como las líneas de trabajo que se pueden impulsar de manera coordinada en el futuro.

También se ha puesto de manifiesto la importante labor de la federación, especialmente en lo que respecta a la gestión, una función esencial que complementa y refuerza los servicios que ofrece el Consell de Mallorca.

"Hacen un trabajo esencial para defender la caza, mantener viva esta tradición y apoyar al conjunto del sector. Su implicación es clave para que la caza continúe siendo una actividad arraigada y reconocida en la isla", ha destacado Galmés.