Galmés dice que la situación migratoria en Baleares puede llegar a ser "mucho peor" que en Canarias en unos años

Se dirige al Ministerio del Interior para insistir en su petición de que Frontex patrulle en Mallorca

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha considerado que la situación migratoria en Baleares puede llegar a ser "mucho peor" que en Canarias si se mantiene la tendencia actual durante unos años.

Lo ha dicho la tarde de este jueves en declaraciones a los medios de comunicación antes de la inauguración de la VI Conferencia de Presidencias de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares celebrada en el Palacio de Congresos de Palma.

Galmés ha dicho que "el problema de la migración" será uno de los temas del que hablará con los presidentes de los cabildos canarios, que viven "una situación muy similar a la que podemos tener en Baleares".

Ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se trasladó hasta el archipiélago canario hace unos meses, viaje del que se concluyó --ha asegurado-- que si continúa el "crecimiento exponencial" de llegada de migrantes a Baleares "en un par de años tendremos una situación mucho peor a la que viven en el archipiélago canario".

En la situación actual, ha sostenido, las Islas no pueden atender a más migrantes, ni mayores ni menores de edad, "no por falta de solidaridad sino por falta de capacidad".

FRONTEX EN MALLORCA

Por ello, ha solicitado ayuda al Gobierno estatal y ha insistido en su reclamación para que éste solicite la presencia de los agentes de Frontex en Mallorca. Así se lo pidió hace unas semanas por carta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien le ha contestado que él carece de competencias para ello y le remitió al Ministerio del Interior.

Esta misma semana, ha anunciado el presidente insular, ha trasladado la misma petición al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Preguntado por ello, no obstante, Galmés no ha concretado cuáles serían las posibles funciones y competencias que los agentes de la agencia europea de fronteras podrían desempeñar en Mallorca. "Eso debería salir de un acuerdo entre Frontex y el Gobierno a través de unas conversaciones que en este momento no existen, en las que se tendría que decidir el sistema para parar la llegada de migrantes", ha dicho.

"No puede ser que el Gobierno cierre los ojos y no vea el problema tan grave que tenemos en Baleares, y que en un par de años podemos tener una situación tan grave o más que la que tiene Canarias", ha insistido.