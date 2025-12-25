Galmés expresa su preocupación por la crisis migratoria en su mensaje de Navidad: "No obtenemos ninguna ayuda"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante el tradicional mensaje de Navidad. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha expresado su preocupación por la crisis migratoria que afecta a la isla durante su tradicional mensaje de Navidad.

El líder insular ha hecho referencia al "drama migratorio que se cobre demasiadas vidas en el mar y que Mallorca afronta sola". "Aunque hace tiempo que advertimos que nuestro sistema de protección de menores está al límite, no obtenemos ninguna ayuda", ha dicho.

Estos, ha apuntado, están altamente sobreocupados y no cuentan con los espacios, profesionales o recursos necesarios para su correcto funcionamiento.

En ese sentido, Galmés, en un mensaje grabado desde la residencia Miquel Mir de Inca, ha reclamado que las instituciones trabajen juntas por el bien común de todos los mallorquines y mallorquinas.

El presidente del Consell, además de la crisis migratoria, ha afirmado que la institución "no se quedará de brazos cruzados" ante otros desafíos que afronta Mallorca como la movilidad, el turismo o la vivienda.

En clave social, Galmés ha anunciado el aumento de hasta 100 millones de euros para reforzar y ampliar la red residencial, con la apertura de dos centros de día en Palma y en Inca.

También ha recordado que el año que viene se concertarán 80 plazas más para personas con discapacidad y se pondrá en marcha un servicio de atención domiciliaria para niños y jóvenes con discapacidad intelectual o trastornos de conducta dotado con un centenar de plazas.

Además, ha destacado la creación del programa 'Ca meva', con el que se busca facilitar el acceso a la vivienda para las personas con discapacidad y riesgo de exclusión social ubicado en las Germanetes de Palma.

DEFENSA DE LAS TRADICIONES

Galmés, por otra parte, ha dedicado parte de su discurso a reivindicar el belén como "símbolo que encarna los valores de nuestra cultura: la solidaridad, la tolerancia y la libertad".

"El Consell de Mallorca ha organizado un 'Nadal ben mallorquí': ha declarado las 'neules' bien de interés cultural inmaterial y ha recuperado el belén de la Sang después de diez años para defender nuestras raíces e identidad", ha subrayado.