Galmés participa en la recogida solidaria de alimentos Operación Kilo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha participado este sábado en la recogida solidaria de alimentos de la Operación Kilo 2026, organizada por los rotarios de Mallorca.

La iniciativa moviliza a voluntarios en unos sesenta supermercados de la isla para recoger alimentos y productos básicos destinados a entidades sociales.

Durante la jornada, Galmés ha destacado que "detrás de cada donación hay una ayuda concreta a una persona o una familia que está pasando por un momento difícil". "Mallorca demuestra, una vez más, que sabe estar al lado de quienes más lo necesitan", ha defenido.

El presidente ha agradecido el trabajo de los organizadores y de los voluntarios, así como la colaboración de los establecimientos y de la ciudadanía, subrayando que su "dedicación hace posible que esta solidaridad llegue a muchos hogares".

La campaña recoge alimentos no perecederos, productos de higiene y limpieza y artículos infantiles, con el objetivo de superar los cerca de 40.000 kilos conseguidos el año pasado.