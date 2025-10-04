El presidente del Consell, Llorenç Galmés, recibe al contingente de Bomberos de Mallorca que ha dado apoyo en Ibiza tras las lluvias torrenciales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recibido este viernes noche al contingente de Bomberos de Mallorca que ha dado apoyo en Ibiza tras las lluvias torrenciales.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que el contingente de Bomberos de Mallorca, que se desplazó el pasado martes a Ibiza para ayudar en las tareas de emergencia a consecuencia de las fuertes lluvias torrenciales, ha regresado la noche de este viernes a Mallorca.

La llegada del contingente ha tenido lugar a las 21.45 horas de este viernes en el Muelle de Pelaires (Puerto de Palma), donde han sido recibidos por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs.

Durante cuatro días, el dispositivo ha colaborado estrechamente con los servicios de emergencia de Ibiza, centrando los esfuerzos en trabajos de extracción de agua en viviendas y sótanos mediante bombas eléctricas. También han actuado en hoteles y oficinas de instituciones públicas de atención ciudadana.

El contingente ha estado formado por seis bomberos y dos vehículos ligeros tipo pick-up, equipados con bombas de agua, mangueras, tubos, herramientas manuales y material de rescate, que han permitido actuar con rapidez y eficacia en las zonas más afectadas.

"Los Bomberos de Mallorca han demostrado una vez más su gran profesionalidad y solidaridad, poniéndose a disposición de Ibiza en un momento tan complicado. Nos sentimos muy orgullosos de su labor y de su compromiso con la ciudadanía", ha declarado el presidente del Consell. "La cooperación entre islas es fundamental para hacer frente a situaciones de emergencia como esta. Quiero agradecer de todo corazón el esfuerzo y la dedicación de los bomberos desplazados y de todo el cuerpo de Bomberos de Mallorca", ha añadido Galmés.

Con esta intervención, los Bomberos de Mallorca han reforzado la cooperación interinsular en situaciones de emergencia, poniendo a disposición la experiencia y los recursos del cuerpo para ayudar a la ciudadanía de Ibiza a recuperar la normalidad tras el episodio de lluvias intensas.