Galmés reivindica el papel de las mujeres para "mantener vivo el mundo rural, crear trabajo y transformar sus pueblos"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha mostrado su apoyo a la causa de las mujeres que "mantienen vivo el mundo rural, crean trabajo y transforman sus pueblos".

Con estas palabras se ha expresado el representante insular, tras haber asistido a la jornada 'RuralEsElla-El latido rural de Europa', celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

En una nota de prensa, el PP de Mallorca ha indicado que esta jornada, organizada por el Grupo Popular Europeo y concretamente por las eurodiputadas Rosa Estaràs y Carmen Crespo, ha reunido a mujeres de todo el territorio europeo que impulsan la transformación de sus pueblos a través de la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, así como representantes institucionales y cargos públicos comprometidos con el desarrollo del mundo rural.

Galmés ha destacado la "importancia" de dar visibilidad al papel "fundamental" de las mujeres rurales y de reconocer su aportación a la cohesión social y económica de Mallorca, por lo que ha resaltado que "su esfuerzo" merece el reconocimiento de la institución insular.

La jornada ha concluido con la presentación de la 'Declaración de Bruselas por las Mujeres Rurales de Europa', un documento que recoge propuestas para reforzar el papel de las mujeres rurales en el desarrollo europeo y que el PP de Mallorca considera "plenamente alineado con las políticas de apoyo al mundo rural que impulsa el Consell de Mallorca".

"Mallorca comparte los valores del mundo rural europeo: arraigo, innovación e igualdad de oportunidades. Desde el Consell y el PP de Mallorca continuará su defensa con orgullo", ha concluido Galmés.