Galmés resalta al Consell de Mallorca como un "ejemplo" y un "referente a nivel nacional" de los pactos entre PP y Vox

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca (PP), Llorenç Galmés, y el vipresidente segundo del Consell de Mallorca (Vox), Pedro Bestard, en una foto de archivo de la rueda de prensa de presentación de los acuerdos de gobierno en la Misericòrdia. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha considerado que el gobierno de la institución insular es un "ejemplo" y un "referente a nivel nacional" de los pactos entre PP y Vox.

Con estas palabras se ha expresado el representante insular durante su discurso en el Debate de Política General del Consell de Mallorca, que ha comenzado este lunes.

En ese sentido, ha indicado que el equipo de gobierno está "empujado por la confianza que le depositaron los ciudadanos" en las elecciones de 2023, lo que, a su manera de ver, se ha traducido en un pacto "sólido", "estable" y "sin estridencias" en el Consell de Mallorca.

Galmés ha apuntado que el gobierno insular estaría "centrado en lo que importa" al poner "siempre por encima el interés general" y dejar de lado "los intereses partidistas".

Por eso, ha agradecido a los grupos políticos de PP y Vox en el Consell de Mallorca su "voluntad de diálogo y consenso". Todo esto ha afirmado que les ha permitido poner en marcha "el 90 por ciento de los acuerdos de gobierno" y aprobar, "en tiempo y forma", los presupuestos por tercer año consecutivo.