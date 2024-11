Gamarra considera que Mazón "ha rendido cuentas" ante sus ciudadanos mientras Sánchez o Ribera "miran hacia otro lado"

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "ha rendido cuentas" ante sus ciudadanos por la catástrofe de la DANA, mientras que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "miran hacia otro lado".

Así lo ha asegurado la representante de los 'populares', que este viernes ha participado en Palma la Conferencia Política del PP balear 'Som el canvi de tots', junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

"Mazón ha rendido cuentas en Les Corts ante sus ciudadanos, que es lo que deben hacer los políticos, y a mí me hubiera gustado que eso lo hubieran hecho Sánchez o Ribera. No hacerse responsable de lo que te compete, no es el mejor ejemplo para la sociedad española", ha argumentado.

((Habrá ampliación))