García apunta que la mayoría de las altas adjudicaciones del Govern en pandemia "incumplía" la Ley de Contratos Públicos

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha indicado que entre un 60 y un 96% de las adjudicaciones del IbSalut de más de 100.000 euros durante la pandemia "incumplía" la Ley de Contratos Públicos.

Estos son algunos de los datos que ha avanzado la consellera ante los resultados preliminares de la auditoría a la que ha sometido el Govern a este tipo de a los contratos, para responder a la pregunta de la diputada de Vox Patricia de las Heras sobre esta auditoría.

De este modo, ha alegado que se han revisado un total de 60 expedientes que se entregaron por vía de emergencia durante la pasada legislatura en la gestión del Covid-19 y ha afirmado que en la "mayoría de los casos" el informe que justificaba la contratación se elaboraba después de ejecutarla.

Además, ha afirmado que los contratos no se habían formalizado por escrito, en "casi la totalidad" no había acta de conformidad, ni constaba el documento de recepción del material y una "parte muy importante" de los contratos no se habían subido al perfil de contratación pública.

((Habrá ampliación))