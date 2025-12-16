García defiende el nuevo modelo asistencial en salud mental y acusa al PSIB de "mentir, manipular y hacer demagogia"

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido el nuevo modelo asistencial en salud mental y ha calificado las críticas del PSIB como "mentiras, manipulaciones y demagogia".

García ha sido interpelada este martes en el pleno por la socialista Teresa Suárez, quien ha criticado la gestión en salud mental de la Conselleria y ha reclamado a que "pase de la incompetencia y del titular vacío a hacer el modelo y atender a la gente que sufre".

"Voy a calificar su actuación de absolutamente vergonzosa, miente, lía, mezcla y hace unos análisis que no le competen", ha apostillado García, criticando que "en ocho años el PSIB no hizo nada".

La consellera ha defendido que las medidas "se tienen que trabajar" y que esto es lo que ha estado haciendo la Dirección General de Salud Mental, con la implementación del nuevo modelo asistencial.

Según García, cuando un paciente acude a su médico de atención primaria con una demanda específica relacionada con salud mental solo hay una opción, que es derivarlo a salud mental, aunque en muchas ocasiones se puede resolver en atención primaria. Esto, ha subrayado, es lo que "genera fundamentalmente, demoras y desigualdades en los accesos a servicios especializados".

Ante esta situación, la consellera ha defendido que la Dirección General de Salud Mental está abordado un cambio para consensuar un modelo de atención "adecuado y eficiente" para atender a los procesos de salud mental.

Igualmente, ha puesto en valor la incorporación de 16 psicólogos sanitarios en atención primaria, criticando que lo que hizo el anterior Govern era "poner cuatro psicólogos" en Mallorca. "Se puede ver ya una clara diferencia", ha reivindicado.

El nuevo modelo asistencial se ha presentado a los jefes de psiquiatría de Baleares y se ha comenzado la formación de los equipos multidisciplinares para la definición de los procesos asistenciales, ha destacado.

Para la consellera, el 80 por ciento de los casos se deberían resolver en atención primaria, lo que facilitaría que no evolucionaran más.

La diputada socialista Teresa Suárez ha cuestionado que la salud mental sea una prioridad del Govern, comparando que el Ejecutivo tardó diez días en eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, mientras que tardó más de 800 días en presentar el plan de salud mental.

Sobre la incorporación de psicólogos en atención primaria, Suárez ha considerado que fue "precipitada" y que se anunció para presentar algo en el Día de la Salud Mental. "Es un experimento", ha criticado, agregando que la prueba piloto la hacen "porqué no tenían ni idea de que hacían".

El plan de salud mental, para la socialista, "comienza bien" porque es transversal. No obstante, ha rechazado que en la metodología se señala que se tienen que elaborar planes de acción que concreten qué se hará y con qué recursos. "Presenta unos objetivos que nadie sabe quién tiene que llevar a cabo", ha dicho.

Por otro lado, ha preguntado a la consellera en base a que estudio apunta que el 80 por ciento de los casos se tendrían que resolver en atención primaria que, a su criterio, quiere decir que estos casos "en realidad se pueden arreglar de una manera más sencilla".

También ha acusado a la consellera de "minimizar" el sufrimiento de personas que derivan en patologías graves o leves y ha sostenido que la agenda de los psicólogos generales sanitarios se está llenando con la lista de espera de psicólogos clínicos.

"He comprado ambulancias, buenísimas, los tengo aparcadas, hemos incorporado psicólogos, estupendos, que no pueden hacer ningún trabajo", ha criticado Suárez, considerando que esto es lo que ha hecho Salud.