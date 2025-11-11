García dice que todos los indicadores han mejorado esta legislatura en el Hospital de Formentera

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado que los indicadores relativos al Hospital de Formentera han mejorado esta legislatura, reduciéndose los tiempos de espera dos meses y medio para una consulta e incorporando a más profesionales a la plantilla, con un incremento del 7 por ciento.

Entre otros datos, García ha explicado que la actividad asistencial en consultas ha aumentado un 4 por ciento y un 23 por ciento, la actividad quirúrgica. La demora quirúrgica, además, se ha reducido a la mitad.

La diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a la Conselleria si está satisfecha con la situación del Hospital de Formentera.

La consellera ha comenzado recordando a un hombre sin techo y con problemas mentales que falleció este lunes en Ibiza tras precipitarse desde un muro exterior en las Urgencias de Can Misses.

Sobre la situación en el Hospital de Formentera, Fernández ha afirmado que "no funciona nada". La socialista se ha referido al cierre de un quirófano en Formentera por falta de mantenimiento o a la falta de agua caliente en la base del O61.

García ha afirmado que tras la Dana Alice se detectaron humedades y ha afirmado que contra las condiciones meteorológicas no puede "luchar", explicando los motivos por los que aparecieron hongos en el quirófano. Así, mientras este espacio y el paritorio están disponibles para una emergencia vital, no pueden usarse para cirugías programadas.

"Bacterias no hay, pero los hongos tienen la mala costumbre de crecer en tres semanas", ha señalado, recordando los controles realizados.