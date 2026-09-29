García reconoce que varias bajas continuadas causan la reducción de la atención de pacientes en Neurología de Pitiusas

Archivo - La consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares, Manuela García Romero durante un desayuno Socio-Sanitario, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reconocido este martes que determinadas bajas registradas de una manera continuada en el servicio de Neurología del Área de Salud pitiusa han provocado "una reducción de la capacidad de músculo profesional que tiene este servicio".

Durante el pleno del Parlament de este martes, García ha lamentado así la "intranquilidad" que pueden sentir los pacientes afectados por esta situación ante los retrasos en las listas de espera.

No obstante, ha señalado que para gestionar este problema desde agosto dos neurocirujanos se desplazan de forma regular hasta las Pitiusas y se han creado circuitos para la atención del ictus, entre otras medidas.

Por su parte, la diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a García si la población de Eivissa tiene garantizada una atención sanitaria de calidad. Fernández ha considerado "muy preocupante" lo que está sucediendo en el Área de Salud pitiusa en relación a cuestiones como las listas de espera, y ha acusado a la consellera de "maquillar" sus responsabilidades.

La socialista ha criticado además que, aunque García anunció la puesta en marcha de la unidad del dolor en Eivissa, han pasado cinco meses "y no hemos sabido absolutamente nada".

"El Govern de Marga Prohens trabaja desde el minuto uno para mejorar la accesibilidad, equidad y la calidad de la atención sanitaria que se presta a los ciudadanos de Eivissa", ha contestado García, quien ha comparado las esperas registradas durante el gobierno progresista con las de esta legislatura.