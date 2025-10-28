García reitera que el director de gestión del Área de Salud pitiusa fue nombrado a propuesta de una comisión evaluadora

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, interviene durante un pleno en el Parlament. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

IBIZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha reiterado que el director de gestión del Área de Salud pitiusa, Javier Marí, fue nombrado a propuesta de una comisión evaluadora formada por técnicos.

"No es una titulación falsa", ha apuntado García para justificar la contratación de Marí, afirmando además que "no tendría tiempo para nombrar todos los trajes a medida del Govern anterior".

Así ha contestado la consellera a la diputada socialista Irantzu Fernández, que ha preguntado por las medidas necesarias para reconducir la situación en el Área de Salud de las Pitiusas. En este sentido, se ha referido a la contratación del director de gestión de dicha Área que inicialmente no contaba con los requisitos exigidos.

García ha señalado que llevan dos años trabajando para enderezar la sanidad en las Pitiusas. "Dejaron mucho trabajo por hacer y creo que ese trabajo lo estamos cumpliendo", ha manifestado la consellera.

Fernández, quien ha recordado que es la tercera semana que pregunta a la consellera por lo mismo, ha acusado a García de "no renunciar a contratar a sus amigos aunque no tengan la titulación".

"Piensa que nos olvidaremos del tema", ha señalado Fernández.