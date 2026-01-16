Ni gasolina ni productos inflamables: esta es la manera correcta de encender un 'fogueró'

Archivo - 22 August 2022, Spain, Barcelona: People celebrate around a fire beast sets flying sparks during the Correfoc (fire-run) festival at the Festa Major de Gracia, the famous festival in Barcelona's Gracia neighbourhood. Photo: Matthias Oesterle/ZUM - Matthias Oesterle/ZUMA Press Wir / DPA - Archivo

PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias ofrece una serie de consejos y recomendaciones para encender unos 'foguerons' y participar en los 'correfocs' de manera segura y sin riesgos durante las celebraciones de Sant Antoni y Sant Sebastià de estos días.

Los servicios de emergencias ofrecen así recomendaciones, en el marco de sus vertiente de actuación preventiva, para reducir el riesgo de accidentes e incendio durante los actos.

ENCENDIDO DE FOGUERONS

Para el correcto encendido de un 'fogueró' y evitar así el riesgo de incendio, conviene seguir las siguientes instrucciones en cuanto a su ubicación y manejo:

- Ubicar la hoguera en espacios abiertos y libres de elementos de riesgo

- Montar sobre lechos de arena para proteger el pavimento y lejos fachadas, vehículos, vegetación, red eléctrica y mobiliario urbano. Unos 15 de metros de distancia es una medida prudente.

- Prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente el viento y tener en cuenta que las hogueras no pueden superar los tres metros.

- Prohibido emplear gasolina ni ningún otro producto inflamable.

- Prohibido tirar petardos, material pirotécnico o líquidos o aerosoles inflamables, por el riesgo de incendio, explosión y de daños personales que conllevan.

- Prohibido arrojar papel o tejidos a la hoguera, ya que el viento los puede hacer volar y propagar el incendio en elementos lejanos como cortinas, toldos o cubiertas de material plástico.

- Prohibido arrojar al fuego residuos como neumáticos, productos plásticos o de goma o aceites, que contaminan y emanan gases tóxicos, además de que las brasas quedarán contaminadas y no podrán emplearse para torrar.

- Mantener una distancia prudencial respecto al fuego y evitar saltar sobre las llamas.

- Mantener a los niños vigilados en todo momento.

- Una vez finalizada la 'torrada' o el acto, se tiene que confirmar que el fuego esté completamente apagado antes de abandonar el lugar.

CONSEJOS PARA PARTICIPAR EN EL 'CORREFOC'

En cuanto a la celebración y participación en 'correfocs' conviene seguir las siguientes recomendaciones para una práctica segura.

- Vestir ropa de algodón, pantalones y mangas largas, calzado cerrado y llevar una gorra o pañuelo que proteja la cabeza.

- Es recomendable llevar tapones en los oídos y gafas para proteger los ojos.

- En las fiestas con 'dimonis', la actitud de la ciudadanía tiene que ser correcta con las figuras y no obstaculizar su paso.

- Si se asiste a las celebraciones acompañados de niños o personas con movilidad reducida, se tiene que seguir la celebración desde una distancia prudencial.

- Al paso de los 'correfocs' no se tienen que tocar ni recoger ni manipular los artefactos pirotécnicos y si por cualquier motivo se prende la ropa, el afectado no tiene que correr sino echarse al suelo y rodar para apagar las llamas. Rápidamente conviene llamar al 112.