Gemínidas en Baleares: consejos y mejores lugares para disfrutar del fenómeno astronómico más potente del año

El mes de diciembre trae consigo uno de los eventos astronómicos más esperados y espectaculares del calendario: la lluvia de estrellas Gemínidas.

Este fenómeno, considerado el más intenso y generoso del año por la frecuencia y el brillo de sus meteoros, será visible en España durante varios días, alcanzando su máximo esplendor la noche del 13 al 14 de diciembre.

A diferencia de otras lluvias, las Gemínidas son especialmente fáciles de observar, incluso para el público no experto.

¿LA LLUVIA DE ESTRELLAS SERÁ VISIBLE EN BALEARES?

En el caso de Baleares, con una previsión que apunta a buen tiempo y cielo despejado, todo el archipiélago será escenario ideal, siempre lejos de fuentes de contaminación lumínica, para disfrutar del fenómeno astronómico más potente del año.

Para una visión completa y un goce total del evento, el director científico de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (Fiaam), Salvador Sánchez, recomienda, a partir de la medianoche, situarse en orientación noreste (NE) mirando a la constelación de Géminis, de donde el fenómeno obtiene su nombre.

Su periodo de actividad se extiende desde aproximadamente el 4 hasta el 20 de diciembre. Sin embargo, el punto álgido de la observación transcurrirá la noche del 13 al 14, específicamente entre las 02.00 horas y las 03.00 horas de la madrugada.

Sánchez además anima a captarlas con el teléfono móvil, con el que a menudo se obtiene una visión mejor que la del ojo humano. Así, con la batería cargada y un modo de exposición lento --de entre 10 y 30 segundos-- se podrán obtener buenas imágenes del fenómeno.

Los observadores pueden esperar ver tasas de hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales de cielo oscuro, si bien la visibilidad real varía según el lugar y las condiciones atmosféricas.

Técnicamente, el mejor momento para la observación coincide con la elevación máxima de la constelación de Géminis, que es el punto radiante aparente de la lluvia.

Esta condición de altura se cumple durante la mayor parte de la noche, ofreciendo amplias ventanas de tiempo para el avistamiento.