La gira 'Corazones legendarios' de Loquillo hará parada en Mallorca: fecha y venta de entradas

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gira 'Corazones legendarios' de Loquillo, que toma su nombre del disco que se publicó el pasado mes de septiembre, llegará este 2026 a Mallorca.

La cita mallorquina del cantante, en activo desde hace casi 50 años, es el 2 de mayo en el Cuartel General Luque de Inca (22.00 horas) y las entradas están a la venta en la web de la gira.

'Corazones Legendarios' es el disco en el que se revalida el buen saber hacer de Loquillo en el rock & roll. Es su género predilecto a pesar de moverse también con soltura, respeto y admiración entre versos de poetas españoles y franceses que ensalzan la valentía, el pensamiento y una filosofía vital que se dibuja en línea recta de corazón a corazón.

La voluntad de este artista que lleva en activo casi 50 años sigue teniendo un único propósito: demostrar que la música y el ingenio comparten la complicidad necesaria para escribir grandes historias, en forma de canciones, que reflejen el signo de los tiempos.

La gira regresa para ofrecer nuevos conciertos en Pamplona (8 de mayo), Murcia (19 de junio), Calahorra (26 de junio), Valladolid (3 de julio), Córdoba (9 de julio), Badajoz (16 de julio), Málaga (18 de julio), Santa Susanna (5 de agosto), Jerez de la Frontera (7 de agosto), Alicante (15 de agosto), Alcalá de Henares (22 de agosto), Zaragoza (4 de septiembre), Santander (12 de septiembre), Salamanca (26 de septiembre), Castellón (3 de octubre), Almería (16 de octubre), Granada (17 de octubre) y Tenerife (23 de octubre).