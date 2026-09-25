El GOB critica que el Govern haga "retroceder" a Baleares en protección animal por permitir el tiro al pichón

Cartel promocional de la jornada de tiro al pichón en Felanitx. - GOB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha recriminado al Govern que se "pliegue a las reclamaciones de la extrema derecha" y haga "retroceder" a Baleares en materia de protección animal, al permitir este domingo una competición de tiro al pichón

Para la entidad ecologista es "injustificable" que, en pleno 2026, se recupere como deporte una práctica basada en "liberar animales vivos para convertirlos en simples blancos de tiro".

En un comunicado, el GOB ha reaccionado así la jornada de tiro al pichón que se celebrará este domingo en Felanitx, organizada por la Federación Balear de Caza y con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, donde se soltarán "unas 2.000 palomas para ser abatidos a disparos".

La práctica había sido prohibida en las Baleares en 2017, cuando se incorporó expresamente a la ley de protección de los animales, la prohibición de celebrar competiciones de tiro en el pichón y la perdiz.

Sin embargo, este año con la ley de proyectos estratégicos, impulsada por el Govern y aprobada por el Parlament, se ha suprimido expresamente esta prohibición. Una modificación que entró en vigor el pasado 14 de junio.

"Baleares van así en sentido contrario a la tendencia general seguida en materia de protección animal. Comunidades como Cataluña y Murcia mantienen expresamente prohibido el tiro al pichón. En Murcia, incluso después de que Vox impulsara una iniciativa para recuperarlo, la prohibición legal continúa vigente. En Europa, países como Francia, Portugal, Dinamarca, Rumanía y Eslovenia prohíben expresamente emplear palomas u otros animales vivos como blanco de tiro", ha recalcado.

La modificación responde, además, a los acuerdos políticos entre PP y Vox, en los que la misma "formación de ultraderecha" ha reivindicado públicamente la eliminación de la prohibición, como hizo durante el debate parlamentario de la ley.