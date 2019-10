El GOB no asiste al Pleno de la Comisión del Impuesto de Turismo Sostenible de este viernes

Publicado 11/10/2019 10:51:48 CET

Imagen de archivo del logo del GOB, Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa, Naturaleza, Ornitología. - GOB - Archivo

Aseguran que el impuesto se ha convertido en una "estafa"

PALMA DE MALLORCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) no ha asistido este viernes al Pleno extraordinario de la Comisión del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) de este viernes y ha manifestado que, en su opinión, dicho gravamen se ha convertido en una "estafa", tanto por su objetivo como por "la gestión del fondo".

Según han explicado, esta organización, junto a otras entidades, ha sido convocada "con 48 horas de antelación" para asistir a la sesión plenaria, algo que según consideran, "pone de manifiesto que el Govern hace lo que quiere con el impuesto".

En este sentido, la entidad ecologista exige que el ITS no se use para rescatar empresas privadas con un dinero que los turistas han pagado entendiendo que iban destinados a medidas ambientales.

Por su parte, el Govern explicó este jueves que va a lanzar una línea de ayudas directas de hasta tres millones de euros para las empresas de las Islas afectadas por impagos de Thomas Cook, en lugar de devolver los importes del ITS, algo que "es cierto que despertaba dudas en los servicios jurídicos", según admitió el conseller de Turismo, Iago Negueruela, en una comparecencia parlamentaria.

Previsiblemente, la Conselleria informará sobre lo tratado en la Comisión tras el Consell de Govern.