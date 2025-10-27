El Gobierno aboga por una mayor cooperación de Frontex en los países de origen para controlar los flujos migratorios

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, atiende a los medios de comunicación este lunes en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha abogado por una mayor cooperación de los efectivos de Frontex en los países de origen como una forma de controlar los flujos migratorios.

Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación después de visitar el buque oceanográfico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada', que se encuentra fondeado en la estación naval de Porto Pi, en Palma.

Calvo ha defendido "la capacidad operativa en origen" tiene mucho que ver con que los flujos migratorios hayan descendido un 40% en el conjunto de España.

"Ese trabajo técnico, ese criterio técnico de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del personal técnico del Ministerio, lo que nos aconseja es reclamar, pedir, solicitar mayor cooperación de Frontex en origen", ha argumentado.

España, ha asegurado, no es el único Estado miembro de la Unión Europea que "está valorando esa necesidad de reenfocar los despliegues en origen".

"Hemos visto, probado y comprobado que lo más importante es tratar de evitar que las embarcaciones lleguen a nuestro país. Creemos que ahí sería una tarea mucho más útil y nos permitiría atacar de raíz la problemática", ha apuntado.

Eso no quita, ha proseguido, que el Gobierno quiera contar con la presencia de Frontex, cuente con sus medios y mantenga conversaciones constantes con la agencia europea.

"Pero los Estados miembro decidimos dónde creemos, en función de nuestras capacidades, que es mejor la intervención", ha insistido.