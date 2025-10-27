Prohens insiste en la repatriación de los menores argelinos tutelados en Baleares: "¿Por qué siete y no los otros 300?"

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en su petición de que se repatríen a su país de origen a los más de 300 menores extranjeros no acompañados de nacionalidad argelina que están tutelados en Baleares.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios de comunicación tras la firma del nuevo Plan de Empleo de Calidad 2026-2028 y a raíz de que la Fiscalía está tramitando la repatriación de siete menores migrantes que llegaron solos a Ibiza en una embarcación a motor a principios de septiembre.

Prohens ha dicho desconocer por qué el Gobierno argelino ha solicitado la devolución de estos siete menores "con nombre y apellidos" y no la de los otros más de 300 que están bajo la tutela de los consells insulares y "tienen contacto permanente con sus padres".

"¿Por qué estos siete y no los más de 300? Donde tienen que estar los menores, siempre que se pueda, es con sus padres. Lo que nosotros pedimos es que esta repatriación sea parcial sino total", ha incidido.

A su parecer, el caso de estos siete menores, que fue abordado en la reunión que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo la semana pasada con su homólogo argelino, está rodeado de "oscurantismo y dudas sobre la gestión de la política migratoria".

"Lo único que sabemos es que nosotros lo pedimos y viendo que es posible, por qué nos han dicho que con siete, con nombres y apellidos, sí que hay esta intención de repatriar. Yo me pregunto por qué estos siete, quiénes son, y por qué no los otros 300", ha recalcado.

El Govern, ha lamentado su presidenta, tampoco ha obtenido noticia alguna por parte de Interior acerca de la citada reunión, aunque ha adelantado que la solicitará por escrito.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, pedirá además una nueva reunión con el ministro Marlaska.

"No sabemos nada, sobre inmigración la información que nos llega del Gobierno es nula, y la que nos llega por parte del delegado del Gobierno es mentira, ya lo hemos visto con la activación o no activación de Frontex", ha criticado Prohens.

Para la presidenta autonómica, eso es muestra de que "no hay voluntad política para solucionar el problema, ya sea por los pactos con otros países o por la información que no se atreven a compartir".

"No hay voluntad de proteger las fronteras de Baleares, ni de incrementar la seguridad, ni de decretar la contingencia migratoria, ni de reconocer la ruta consolidada desde Argelia. A mi se me escapa por qué a otras regiones sí y para Baleares no", ha sentenciado.