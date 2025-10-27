El PSIB acusa a Prohens de "hacer líos" en política exterior y le exige "política humanitaria" para menores migrantes

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha acusado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de "hacer líos" en política exterior y le ha exigido que haga "política humanitaria" en materia de menores migrantes porque "tiene unas obligaciones en el tratamiento de menores que no puede eludir".

Negueruela se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa previa al pleno, al ser preguntado por las declaraciones, este fin de semana, de la presidenta Prohens, pidiendo la repatriación de los más de 300 menores argelinos tutelados en Baleares.

"Después del Debate de la Comunidad que ha tenido la presidenta, en lo que tendría que centrarse es en la gestión de lo público", ha considerado el portavoz parlamentario socialista, porque, a su juicio, Prohens "no se puede escudar, para tapar su nefasta gestión en muchos ámbitos, siempre en el Gobierno de España".

En esta línea, ha opinado que "más que hacer cartas" lo que tendría que hacer la presidenta es "gestionar los problemas de aquí", ya que "mientras habla de inmigración, tiene 55 millones en un taller --ha dicho Negueruela refiriéndose a la contrata de las ambulancias--" y "dice que puede aumentar el presupuesto para ser el más poderoso que nunca, tener casi 7.000 millones de euros".

"¿Para qué?", se ha preguntado, "si la presidenta solo habla de inmigración", ha recriminado a Prohens, a la que, asimismo, ha pedido explicaciones por el hecho de que la consellera de Salud, Manuela García, como hicieron el resto de consellers del PP, abandonara la semana pasada el Consejo Interterritorial de Salud y, en materia de movilidad, por el hecho que Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) "ha ampliado hasta los ocho minutos el retraso máximo permitido".