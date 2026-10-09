El Gobierno central asigna subvenciones a 219 buques de pesca de Baleares para compensar el sobrecoste del combustible

Archivo - Barco pesquero. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asignado subvenciones a 219 buques pesqueros de Baleares para compensar el incremento de los costes del gasóleo derivado de las guerras en Oriente Medio.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha señalado este viernes en un comunicado que los barcos percibirán cerca de 147.000 euros para compensar el combustible consumido entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

El periodo elegible de estas ayudas llega hasta el 31 de diciembre y, para agilizar su concesión y permitir que los posibles beneficiarios continúen con su actividad, el Ministerio ha optado por abonarlas parcialmente en periodos más cortos. Los potenciales beneficiarios de estas subvenciones se pueden consultar a través de un listado publicado en la web de la institución.

Los armadores disponen de un plazo de cinco días, entre el 13 y el 19 de octubre, para comunicar errores, aportar las cuentas bancarias o renunciar a las ayudas.

Además, el Ministerio tiene previsto realizar en los próximos días un nuevo pago de ayudas correspondientes al primer periodo de esta línea de apoyo, comprendido entre el 22 de marzo y el 30 de abril, cuyo grueso se abonó en agosto.