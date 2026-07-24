El Gobierno completará en agosto el cartografiado marino en la zona de Tramuntana

Archivo - Sa Dragonera, Baleares - SAVE THE MED - Archivo
PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación completará el cartografiado marino de la zona de Tramuntana mediante una campaña del buque Emma Bardán que se prolongará hasta el 10 de agosto.
Según ha informado el Ministerio en un comunicado, se realizará un reconocimiento batimétrico sistemático de las zonas entre el cap de Formentor y la Dragonera, desde los ocho hasta los 100 metros de profundidad.
Para cartografiar la zona, se empleará la ecosonda Multihaz EM-2040C, se tomarán muestras de sedimentos, se realizarán perfiles sísmicos y se analizará la toma de datos sistemáticos de perfiles de velocidad del sonido en el agua.
El cartografiado es de gran importancia para el desarrollo de los sectores pesquero, marisquero y de cultivos marinos. Para el Ministerio, también es relevante para ordenar y proteger el fondo marino, ampliar el conocimiento social del mar y sensibilizar y apoyar tareas de protección.