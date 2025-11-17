El Gobierno concede a Baleares más de 85 millones de euros en ayudas para la digitalización de pymes y autónomos

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha concedido a Baleares 20.674 ayudas del Kit Digital dirigidas a pymes y autónomos en las cinco convocatorias que se han puesto en marcha a lo largo de los últimos tres años, cuya cuantía total asciende hasta los 85 millones de euros.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado, en total se han beneficiado más de 76.500 personas trabajadoras del archipiélago, el 64% de ellas por cuenta propia.

Estas subvenciones permiten a las empresas y autónomos acceder a soluciones básicas de digitalización adaptadas a su sector productivo. En las Islas, el comercio, la hostelería y las actividades financieras y de seguros han sido los segmentos con mayor demanda, seguidos de los de la construcción y otros servicios.

En Baleares hay más de 11.000 agentes digitalizadores en activo que han presentado 31.527 acuerdos de digitalización relacionados con aspectos como creación de sitios web, seguridad en el puesto de trabajo y gestión de redes sociales o de procesos, entre otros.

La "clave del éxito" del Kit Digital, ha subrayado el Gobierno, se basa en su funcionamiento "ágil y sencillo", ya que el 90% de los trámites están automatizados y las solicitudes, si no hay ninguna incidencia en su presentación, se resuelven en un plazo máximo de 15 días.

Según los datos aportados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, desde su puesta en marcha, y en términos globales, se ha observado un incremento del nivel de digitalización del 38% al 51% en el tejido empresarial español y la productividad ha aumentado un 65%.