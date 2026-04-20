El Gobierno desmiente el "caos" por la regularización en Baleares al quedar citas presenciales en Correos o el INSS

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el secretario general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Rubén Castro, en rueda de prensa.- EUROPA PRESS

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares ha apuntado que las cifras de citas solicitadas para la atención presencial en las oficinas de Correos o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), "refrendan que no hay caos" en el arranque del proceso de regularización de migrantes.

Así lo han asegurado el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el secretario general de la Delegación del Gobierno en el archipiélago, Rubén Castro, en una rueda de prensa ofrecida este lunes con motivo la apertura del plazo para la atención presencia para tramitar la regularización.

Castro ha detallado que hasta el miércoles se habrían solicitado menos de medio centenar de citas en la sede de la Seguridad Social y menos de 500 para el mes de abril en todas las oficinas de Correos de Baleares, por lo que aún quedan fechas disponibles en estas instituciones para presentar las solicitudes.

Rodríguez ha atribuido las colas que se vieron en algunas instituciones a la "comprensible ansiedad o inquietud" que haya podido generar el comienzo de este proceso de regularización extraordinaria, pero ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los demandantes, ya que tienen margen hasta el 30 de junio para presentar las peticiones y ha recalcado que "no hay cupos".

Al mismo tiempo, ha censurado la postura de los dirigentes del PP y representantes del Govern, a quienes ha reprochado que empleen este trámite para "criminalizar" a los migrantes cuando lo que se pretende es "darles derechos".

Asimismo, ha señalado que son los ayuntamiento los responsables de emitir los informes de vulnerabilidad social, por lo que ha planteado que si se refuerzan los servicios públicos durante la temporada turística, por qué no hacerlo ahora para atender a personas "vulnerables".