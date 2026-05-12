El Gobierno destinará más de 32 millones de euros a programas de apoyo educativo y FP para trabajadores en Baleares

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno destinará 32,4 millones de euros para el impulso de programas de apoyo educativo y formación profesional (FP) para trabajadores en Baleares.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta de distribución y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional para personas trabajadoras por un valor de más de 1.170 millones de euros.

La distribución territorial y criterios de reparto de los programas incluidos en este paquete presupuestario fueron propuestos en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Se trata del Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática, Programa de Educación Inclusiva, Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) y Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026.

El Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora está dotado con 56,2 millones de euros, de los cuales dos millones corresponden a Baleares; y el Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática cuenta con 120,6 millones de euros, siendo 3,8 para el archipiélago.

Ambos se centran en ofrecer al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, en reducir la brecha de género en ambas competencias y en formar a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje.

El Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa (el llamado PROA+) tiene un presupuesto de 105,9 millones de euros, de los cuales 3,9 millones son para las Islas.

Esta iniciativa busca mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en clara situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Por su parte, el Programa de Educación Inclusiva, dotado con 28,7 millones, contempla poco más de un millón de euros para Baleares y tiene por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos.

Busca identificar y eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar que todo el alumnado acceda en igualdad de oportunidades al sistema educativo, participe plenamente en la vida escolar y desarrolle su aprendizaje en condiciones de equidad e inclusión.

El plazo de ejecución de los mencionados programas se extenderá desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027. Sumando el conjunto de los programas de cooperación territorial, desde 2018 el Ministerio ha transferido a las comunidades autónomas más de 4.425 millones de euros para su desarrollo.

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA TRABAJADORES

El Consejo de Ministros ha autorizado también la propuesta de distribución territorial de más de 867 millones de euros, de los cuales 21,4 serán para el archipiélago, destinados a la formación profesional para personas trabajadoras en 2026.

La mayor parte de esta financiación, 696,5 millones de euros, se dirigirá a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados, mientras que 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados.

Además, se reservan 24,8 millones de euros para actuaciones extraordinarias del sistema de formación profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación.