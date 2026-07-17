El Gobierno espera que Baleares facilite más información sobre sus proyectos ferroviarios para reactivar la colaboración

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está a la espera de que el Govern balear le facilite más información acerca de sus proyectos ferroviarios para "reactivar" el grupo de trabajo conformado entre ambas administraciones para tratar de mejorar la movilidad en el archipiélago.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se ha puesto en contacto por vía telefónica con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para comunicarle la necesidad de disponer de documentación detallada.

Según han indicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, le ha trasladado que están a la espera de recibir más información para poder seguir analizando las iniciativas del Govern en materia de infraestructura ferroviaria.

En la reunión celebrada en 2024 entre Santano y Mateo se acordó la creación de una mesa de trabajo que permitiera al Ministerio "profundizar en el conocimiento" de los proyectos ferroviarios en los que está trabajando la comunidad autónoma.

La primera reunión se produjo en 2025 y, siempre de acuerdo con las fuentes ministeriales, desde entonces el Govern solo ha enviado "información parcial" de la línea de tren que conectará Palma con Llucmajor.

Aunque desde el departamento que lidera el ministro Óscar Puente han solicitado una serie de información a nivel técnico, esta no habría sido enviada a Madrid por parte del Ejecutivo autonómico.

El secretario de Estado ha expresado su "preocupación" por la necesidad de disponer de esta documentación para poder "continuar avanzando y colaborando en la mejora de la movilidad de las Islas".

Santano ha considerado necesario "avanzar en opciones que contribuyan a mejorar la movilidad", especialmente en Mallorca, y ha propuesto al conseller Mateo la posibilidad de "reactivar" el grupo de trabajo "una vez se haya completado la información que se debe enviar".