El Gobierno invertirá más de 400.000 euros en la destrucción de pateras llegadas a las Pitiusas

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Insular de la Administración General del Estado en Eivissa y Formentera ha lanzado una licitación con un valor estimado de 434.956 euros para la destrucción de las pateras llegadas a las Pitiusas.

Se trata, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, de un contrato para la retirada y la destrucción de cualquier tipo de embarcación dedicada a la inmigración irregular.

El contrato, que se tramita por procedimiento abierto y cuyo plazo para presentar ofertas cerrará el próximo 23 de marzo, tendrá una duración de un año y un valor estimado de 434.956 euros.

A lo largo del año pasado llegaron más de 3.100 personas a bordo de pateras a Eivissa y Formentera. En los casi tres meses de este 2026 lo han hecho 357 migrantes en 22 embarcaciones.